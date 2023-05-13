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Ді Марія може перейти у Барселону

Ді Марія може повернутись у Ла-Лігу
Сьогодні 15:25 190 0
Ді Марія може перейти у Барселону
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - sport.ua.

Аргентинський вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія може перейти у Барселону.

Про це повідомляє Tuttosport.

Ді Марія розглядає різні варіанти продовження кар'єри. Футболіст може повернутися до Аргентини або ж перейти до Барселони. Каталонці шукають лівого вінгера, Ді Марія підходить на цю роль.

Влітку минулого року аргентинець уже пропонував свої послуги Барселоні, але іспанці не стали підписувати вінгера через його вік. Тепер Ді Марію можуть підписати через необхідність.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія близький до продовження контракту з Ювентусом.

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