Аль-Іттіхад підписав колишнього форварда Реала Каріма Бензема.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Саудівської Аравії.

Деталі угоди не розкриваються.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB