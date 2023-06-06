Жирона планує зберегти Циганкова

Джерело - football24.ua.
Жирона планує зберегти українського вінгера Віктора Циганкова в команді на наступний сезон.
Про це повідомляє Футбол24.
Іспанський клуб поки немає жодних пропозицій щодо трансферу 25-річного футболіста.
Жирона підписала Циганкова взимку за 5 мільйонів євро, включивши в угоду з Динамо виплату киянам 50% суми з подальшого продажу гравця. Його контракт чинний до 2027 року.
У Ла-Лізі Віктор провів 19 матчів, відзначившись 3 голами та 6 асистами.
Нагадаємо, Циганков зробив гольову передачу в останній грі сезону за Жирону.