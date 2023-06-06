Жирона планує зберегти Циганкова

Віктор Циганков наступний сезон розпочне у Жироні

Жирона планує зберегти українського вінгера Віктора Циганкова в команді на наступний сезон.

Про це повідомляє Футбол24.

Іспанський клуб поки немає жодних пропозицій щодо трансферу 25-річного футболіста.

Жирона підписала Циганкова взимку за 5 мільйонів євро, включивши в угоду з Динамо виплату киянам 50% суми з подальшого продажу гравця. Його контракт чинний до 2027 року.

У Ла-Лізі Віктор провів 19 матчів, відзначившись 3 голами та 6 асистами.

Нагадаємо, Циганков зробив гольову передачу в останній грі сезону за Жирону.