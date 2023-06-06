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Жирона планує зберегти Циганкова

Віктор Циганков наступний сезон розпочне у Жироні
Сьогодні 09:59 699 0
Жирона планує зберегти Циганкова
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Циганков, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Жирона планує зберегти українського вінгера Віктора Циганкова в команді на наступний сезон.

Про це повідомляє Футбол24.

Іспанський клуб поки немає жодних пропозицій щодо трансферу 25-річного футболіста.

Жирона підписала Циганкова взимку за 5 мільйонів євро, включивши в угоду з Динамо виплату киянам 50% суми з подальшого продажу гравця. Його контракт чинний до 2027 року.

У Ла-Лізі Віктор провів 19 матчів, відзначившись 3 голами та 6 асистами. 

Нагадаємо, Циганков зробив гольову передачу в останній грі сезону за Жирону.

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