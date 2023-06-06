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Президент Марселя назвав проблему Маліновського

Пабло Лонгорія прокоментував адаптацію Руслана Маліновського у Марселі
Сьогодні 10:42 573 0
Президент Марселя назвав проблему Маліновського
Фото - gettyimages
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - tribuna.com.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський мав труднощі з адаптацією після переходу з Аталанти.

Про це розповів президент французького клубу Пабло Лонгорія.

"Зимове трансферне вікно – це ремонтне трансферне вікно. З підписанням Вітіньї ми очікували на активність попереду, а з Маліновським хотіли, щоб його досвід швидко спрацював. Руслан мав труднощі з адаптацією", – сказав Лонгорія.

Марсель за підсумками сезону зобов’язаний викупити хавбека в Аталанти.

Раніше Тудор вирішив залишити Марсель.

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