Президент Марселя назвав проблему Маліновського

Джерело - tribuna.com.
Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський мав труднощі з адаптацією після переходу з Аталанти.
Про це розповів президент французького клубу Пабло Лонгорія.
"Зимове трансферне вікно – це ремонтне трансферне вікно. З підписанням Вітіньї ми очікували на активність попереду, а з Маліновським хотіли, щоб його досвід швидко спрацював. Руслан мав труднощі з адаптацією", – сказав Лонгорія.
Марсель за підсумками сезону зобов’язаний викупити хавбека в Аталанти.
Раніше Тудор вирішив залишити Марсель.