Президент Марселя назвав проблему Маліновського

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський мав труднощі з адаптацією після переходу з Аталанти.

Про це розповів президент французького клубу Пабло Лонгорія.

"Зимове трансферне вікно – це ремонтне трансферне вікно. З підписанням Вітіньї ми очікували на активність попереду, а з Маліновським хотіли, щоб його досвід швидко спрацював. Руслан мав труднощі з адаптацією", – сказав Лонгорія.