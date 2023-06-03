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Луческу стане спортивним директором Фенербахче - ЗМІ

Мірча Луческу покине Динамо
Сьогодні 19:24 400 0
Луческу стане спортивним директором Фенербахче - ЗМІ
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу отримає посаду спортивного директора Фенербахче.

Про це повідомляє турецьке видання Yenicag.

За інформацією журналіста Гюрела Юртташа, слова якого наводить джерело, новим головним тренером Фенербахче стане колишній воротар клубу Волкан Демірел.

За тур до фінішу турецької першості Фенербахче посідає 2 місце. Чемпіоном достроково став Галатасарай.

Фенербахче востаннє вигравав золото національної першості в 2014-му.

Луческу працював у якості головного тренера з Галатасараєм (2000 – 2002), Бешикташем (2002 – 2004) та збірною Туреччини (2017 – 2019).

Раніше Динамо оголосило про повернення Луческу.

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