Тренер дубля Брентфорда: Ярмолюк заслужив на підвищення

Джерело - офіційний сайт Брентфорда.
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк заслужив на перехід у першу команду.
Про це заявив головний тренер дубля Ніл Макфарлейн.
"Єгор був дуже хорошим підписанням. Всі виконали з ним блискучу роботу на полі та поза ним, коли він прижився в клубі. Він був фантастичним, прийняв усе, що ми від нього просили, а тепер його підвищать до першої команди, на що він заслужив.
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Він мав справді чудовий відрізок у нашій команді з точки зору форми до того, як, на жаль, отримав травму. Він тоді грав на дуже високому рівні. Бажаємо йому успіхів у новому сезоні з першою командою", - сказав Макфарлейн.
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