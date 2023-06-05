Тренер дубля Брентфорда: Ярмолюк заслужив на підвищення

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк заслужив на перехід у першу команду.

Про це заявив головний тренер дубля Ніл Макфарлейн.

"Єгор був дуже хорошим підписанням. Всі виконали з ним блискучу роботу на полі та поза ним, коли він прижився в клубі. Він був фантастичним, прийняв усе, що ми від нього просили, а тепер його підвищать до першої команди, на що він заслужив.