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Тренер дубля Брентфорда: Ярмолюк заслужив на підвищення

Ніл Макфарлейн прокоментував перехід українця в першу команду
Сьогодні 19:12 214 0
Тренер дубля Брентфорда: Ярмолюк заслужив на підвищення
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - офіційний сайт Брентфорда.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк заслужив на перехід у першу команду.

Про це заявив головний тренер дубля Ніл Макфарлейн.

"Єгор був дуже хорошим підписанням. Всі виконали з ним блискучу роботу на полі та поза ним, коли він прижився в клубі. Він був фантастичним, прийняв усе, що ми від нього просили, а тепер його підвищать до першої команди, на що він заслужив.

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Він мав справді чудовий відрізок у нашій команді з точки зору форми до того, як, на жаль, отримав травму. Він тоді грав на дуже високому рівні. Бажаємо йому успіхів у новому сезоні з першою командою", - сказав Макфарлейн.

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