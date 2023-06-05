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Колос підпише захисника Динамо

Микита Бурда наступний сезон розпочне гравцем Колоса
Сьогодні 13:25 198 0
Колос підпише захисника Динамо
#Микита Бурда, #Динамо Київ, #Колос, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Захисник Динамо Микита Бурда перейде у Колос.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"За нашою інформацією, Чоботенко переходить у Полісся на повноцінний контракт. І Колос вже знайшов йому заміну. Джерела, наближені до Колоса, підтвердили мені, що це Микита Бурда", - сказав Співаковський.

28-річний Микита Бурда у поточному сезоні жодного разу не зіграв за Зорю після оренди. За Динамо він провів 2 матчі. Оренда, як і контракт з Динамо, діють до 30 червня.

26-річний Сергій Чоботенко відіграв 2 матчів за Колос. В його активі 2 голи та 1 асист.

Раніше Колос переграв Львів.

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