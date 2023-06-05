Анчелотті відреагував на відхід Бензема

Реал з повагою поставився до рішення Каріма Бензема покинути клуб.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Я тренував одного з найкращих у світі - не просто нападників, а й футболістів узагалі. Він чудова людина - добра, скромна, серйозна. Його відходу неможливо радіти, але ми повинні поважати його рішення. Він заслужив право вирішувати.

Він творив легендарні, незабутні речі. Це було несподіванкою, але це частина перехідного процесу. У нас є час подумати про те, що робити далі. Я говорив із ним уранці, і він повідомив мені, що йде. Я висловив йому повагу за все, що він зробив.

Не думаю, що його проводили холодно. Для нього підготують церемонію. Потрібно врахувати його характер - він дуже скромний. Це було прощання, гідне легенди", - відзначив Анчелотті.