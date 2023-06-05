Головне
5 червня Цуренко зіграє проти Свьонтек у четвертому колі Roland Garros
Сьогодні 11:17 1561
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної
Сьогодні 15:21 253
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 15:04 8000
Ротань назвав склад молодіжної збірної України на збір перед Євро-2023
Сьогодні 14:25 267
Фатальний автогол Ярмоленка, сумнівне суддівство та гакерська атака росіян: рік тому збірна України драматично не вийшла на ЧС-2022
Сьогодні 13:18 396
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:40 87474 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 05:37 20216
Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:08 839
Магучіх здобула перемогу на турнірі у Нідерландах
Вчора 22:40 1089
Збірна України виграла Суперфінал Кубка світу з артистичного плавання
Вчора 22:25 468
Прямі трансляції

Анчелотті відреагував на відхід Бензема

Карло Анчелотті прокоментував рішення Каріма Бензема покинути Реал
Сьогодні 15:25 431 0
Анчелотті відреагував на відхід Бензема
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Карло Анчелотті, #Карім Бензема

Джерело - isport.ua.

Реал з повагою поставився до рішення Каріма Бензема покинути клуб.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Я тренував одного з найкращих у світі - не просто нападників, а й футболістів узагалі. Він чудова людина - добра, скромна, серйозна. Його відходу неможливо радіти, але ми повинні поважати його рішення. Він заслужив право вирішувати.

Він творив легендарні, незабутні речі. Це було несподіванкою, але це частина перехідного процесу. У нас є час подумати про те, що робити далі. Я говорив із ним уранці, і він повідомив мені, що йде. Я висловив йому повагу за все, що він зробив.

Не думаю, що його проводили холодно. Для нього підготують церемонію. Потрібно врахувати його характер - він дуже скромний. Це було прощання, гідне легенди", - відзначив Анчелотті.

Раніше Реал оголосив про завершення співпраці з Бензема.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ 2599
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 8000
Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA Світоліна повертається в топ-100 рейтингу WTA 9612
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 87474 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 20216
Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос Світоліна перемогла Касаткіну та зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос 6975 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149878 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 300285 6
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114254
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13521
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 71402
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14824