Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ

Очолив список вінгер Тоттенгема Рішарлісон

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став четвертим у рейтингу найбільш невдалих трансферів сезону АПЛ.

Про це повідомляє портал Goal.com.

Очолив список вінгер Тоттенгема Рішарлісон, другим став Марк Кукурелья з Челсі і замкнув трійку хавбек Манчестер Сіті Келвін Філліпс.

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Топ-10 найгірших трансферів сезону АПЛ за версією Goal.com:

1. Рішарлісон (Тоттенгем);

2. Марк Кукурелья (Челсі);

3. Келвін Філліпс (Манчестер Сіті);

4. Михайло Мудрик (Челсі);

5. Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест);

6. Антоні (Манчестер Юнайтед);

7. Артур Мело (Ліверпуль);

8. П'єр-Емерік Обамеянг (Челсі);

9. Каліду Кулібалі (Челсі);

10. Рахім Стерлінг (Челсі).

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