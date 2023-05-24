Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ

Джерело - Goal.com.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик став четвертим у рейтингу найбільш невдалих трансферів сезону АПЛ.
Про це повідомляє портал Goal.com.
Очолив список вінгер Тоттенгема Рішарлісон, другим став Марк Кукурелья з Челсі і замкнув трійку хавбек Манчестер Сіті Келвін Філліпс.
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Топ-10 найгірших трансферів сезону АПЛ за версією Goal.com:
1. Рішарлісон (Тоттенгем);
2. Марк Кукурелья (Челсі);
3. Келвін Філліпс (Манчестер Сіті);
4. Михайло Мудрик (Челсі);
5. Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест);
6. Антоні (Манчестер Юнайтед);
7. Артур Мело (Ліверпуль);
8. П'єр-Емерік Обамеянг (Челсі);
9. Каліду Кулібалі (Челсі);
10. Рахім Стерлінг (Челсі).
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