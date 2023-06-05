Агент Довбика підтвердив інтерес Жирони

Український нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може перейти до іспанської Жирони.

Про це розповів агент футболіста Олексій Люндовський у коментарі Українському футболу.

"Ця інформація відповідає дійсності. Але чи буде трансфер Артема під силу Жироні, залежатиме від їхнього бюджету на наступний сезон.

Зокрема, наскільки вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця Кастельяноса", - сказав Люндовський.