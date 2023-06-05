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Агент Довбика підтвердив інтерес Жирони

Олексій Люндовський прокоментував інформацію, що його клієнт зацікавив Жирону
Сьогодні 08:52 279 0
Агент Довбика підтвердив інтерес Жирони
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Артем Довбик

Джерело - ukrfootball.ua.

Український нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик може перейти до іспанської Жирони.

Про це розповів агент футболіста Олексій Люндовський у коментарі Українському футболу.

"Ця інформація відповідає дійсності. Але чи буде трансфер Артема під силу Жироні, залежатиме від їхнього бюджету на наступний сезон.

Зокрема, наскільки вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця Кастельяноса", - сказав Люндовський.

Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 повісив цінник на Довбика.

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