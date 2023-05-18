Дніпро-1 визначився з ціною на нападника Артема Довбика.

Про це розповів комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман у коментарі Футбол TIME.

"Реалії нашого чемпіонату показують, що менше ніж за 15 мільйонів ми б його не хотіли віддавати. Мудрика не братиму до уваги, тому що він, можливо, дійсно унікальний та коштує якихось шалених грошей, але того ж Забарного продали вдало.

Той же Циганков коштував не стільки, за скільки його відпустили, тому що там закінчувався контракт. Динамо, наскільки я знаю, отримає хороший бонус на випадок майбутнього продажу.

Тому, якщо буде 15 мільйонів, то, думаю, є сенс розмовляти. Безумовно, Довбика потрібно відпускати, він заслужив це. Заслужив своїм ставленням до справи, грою. У нас з ним та його агентом є домовленість, що після першої ж хорошої пропозиції, яка влаштовуватиме і нас, і його – ми Артема відпустимо", – сказав Фрідман.