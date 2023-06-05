Жирона Циганкова поступилася Осасуні, Реал не переграв Атлетік: результати матчів 38 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 38 турі іспанської Ла-Ліги відбулося 10 матчів.
Жирона програла Оскасуні і не потрапила до єврокубків. Реал зіграв внічию з Атлетіком і посів друге місце, адже Атлетіко теж втратив очки.
Вільярреал - Атлетіко 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Джексон, 1:1 - 18 Корреа, 1:2 - 56 Корреа, 2:2 - 90+3 Паскуал
Мальорка - Райо Вальєкано 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Мурікі, 2:0 - 71 Корете, 3:0 - 90+4 Родрігес
Осасуна - Жирона 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Будімір, 2:0 - 55 Будімір, 2:1 - 75 Рейньєр
Українець Віктор Циганков відіграв увесь матч та відзначився асистом.
Реал - Атлетік 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Сансет, 1:1 - 72 Бензема (пен)
Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.
Реал Сосьєдад - Севілья 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Мендес, 2:0 - 73 Чо, 3:0 - 77 Ламела
Бетіс - Валенсія 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Перес, 1:1 - 71 Лопес
Вальядолід - Хетафе 0:0
Ельче - Кадіс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Ескаланте, 1:1 - 71 Боє
Еспаньйол - Альмерія 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Туре, 1:1 - 13 Пуадо, 2:1 - 49 Ронаель, 2:2 - 58 Ембарба, 3:2 - 73 Колеошо, 3:3 - 86 Ембарба (пен)
Сельта - Барселона 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Вейга, 2:0 - 65 Вейга, 2:1 - 79 Фаті
Підсумкова турнірна таблиця: