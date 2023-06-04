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Бойко залишив Динамо

Голкіпер став вільним агентом
Сьогодні 19:09 448 0
Бойко залишив Динамо
#Динамо Київ, #Денис Бойко

Джерело - ФК Динамо.

Голкіпер Динамо Денис Бойко залишив київський клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У нього закінчується контракт, і 35-річний воротар стане вільним агентом.

Сьогодні він зіграв свій прощальний матч за Динамо, вийшовши на заміну замість Георгія Бущана на 88-й хвилині матчу проти Металіста 1925 (нічия 1:1), і одягнувши капітанську пов'язку.

Бойко є вихованцем Динамо, за першу команду провів сумарно 108 матчів з 2005 по 2014 і з 2018 року.

Раніше повідомлялося про те, що Бойко може опинитися в Поліссі.

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