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Наполі веде переговори з Енріке

Луїс Енріке може очолити Наполі
Сьогодні 11:44 247 0
Наполі веде переговори з Енріке
Фото - gettyimages
#Наполі, #Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Наполі та Луїс Енріке ведуть переговори з приводу можливого призначення іспанця новим головним тренером команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Енріке – один з головних кандидатів на заміну Лучано Спаллетті. Останнім місцем роботи спеціаліста була збірна Іспанії, яку він покинув після чемпіонату світу у Катарі, де команда вилетіла у 1/8 фіналу від Марокко.

На клубному рівні 53-річний тренер працював у Ромі, Сельті та Барселоні.

Раніше президент Наполі підтвердив відхід Спаллетті.

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