Челсі готовий запропонувати Інтеру обміняти Менді на Онана

Почеттіно хоче підписати Онану в Челсі

Джерело - Foot Mercato.

Челсі має намір підписати воротаря Інтера Андре Онана.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Новий головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно визначив Онана основним кандидатом на позицію голкіпера команди.

Челсі готовий запропонувати Інтеру свого воротаря Едуара Менді, щоб знизити суму трансферу, але при цьому доплатити різницю у вартості гравців.

Раніше Інтер відхилив пропозицію Челсі щодо обміну Онана на Аррісабалагу.

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