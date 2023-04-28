Інтер відхилив пропозицію Челсі щодо обміну Онана на Аррісабалагу

Джерело - Чемпіон.
Челсі пропонував Інтеру голкіпера Кепу Аррісабалагу та гроші в обмін на воротаря міланців Андре Онана.
Про це повідомляє TMW з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Відповідь "нерадзуррі" була негативною, міланський клуб оцінює камерунця у 40 млн євро і хоче продати його максимально вигідно заради суттєвого приросту капіталу, оскільки влітку минулого року гравець перейшов до Інтера на правах вільного агента.
Раніше Онана зацікавив Манчестер Юнайтед та Челсі.
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