Інтер відхилив пропозицію Челсі щодо обміну Онана на Аррісабалагу

Інтер відхилив пропозицію Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі пропонував Інтеру голкіпера Кепу Аррісабалагу та гроші в обмін на воротаря міланців Андре Онана.

Про це повідомляє TMW з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Відповідь "нерадзуррі" була негативною, міланський клуб оцінює камерунця у 40 млн євро і хоче продати його максимально вигідно заради суттєвого приросту капіталу, оскільки влітку минулого року гравець перейшов до Інтера на правах вільного агента.

Раніше Онана зацікавив Манчестер Юнайтед та Челсі.

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