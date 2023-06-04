ПСЖ цікавиться захисником Арсенала Габріелем

Футболіст не хоче покидати лондонський клуб

ПСЖ розглядає варіант з підписанням центрального захисника Арсенала Габріела влітку.

Про це повідомляє Goal.

Парижани готові розпочати переговори з лондонцями та футболістом, однак сам 25-річний бразилець не хоче покидати команду. У жовтні він продовжив контракт з клубом до 2027-го.

Ініціатором цієї угоди в ПСЖ є футбольний радник Луїш Кампуш - він вважає Габріела потенційною заміною для Серхіо Рамоса, який піде вільним агентом.

Повідомлялося, що Арсенал може припинити співпрацю з 14 гравцями влітку.

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