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Арсенал може припинити співпрацю з 14 гравцями влітку

Сьогодні 14:02 215 0
Арсенал може припинити співпрацю з 14 гравцями влітку

Джерело - Football London.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета цього літа хоче влаштувати масштабну перебудову складу.

Про це повідомляє Football London.

Після семи років у команді Арсенал залишить Граніт Джака, чий перехід у Баєр перебуває на фінальній стадії. Також можливий відхід Томаса Партея - до нього є інтерес з боку італійських клубів.

Окрім того, лондонський клуб можуть покинути ще чотири футболісти, чиї контракти невдовзі закінчуються: Кіран Тірні, Еміл Сміт-Роу, Роб Голдінг та Ріс Нелсон.

Також Арсенал не планує повертати з оренди Фоларіна Балогуна (Рейимс), Самбі Локонгу (Крістал Пелес), Ніколя Пепе (Ніцца), Енслі Мейтленд-Найлза (Саутгемптон), Нуну Тавареша (Марсель), Пабло Марі (Монца), Седріка Соареша (Фулгем) та Чарлі Патіно (Блекпул).

Натомість Арсенал влітку хоче здійснити низку нових трансферів на вхід. Відомо про інтерес до Жоау Канселу та Ілкая Гюндогана, але головною ціллю залишається Деклан Райс.

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