У хавбека спливає контракт у червні

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган близький до переходу в Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

У хавбека спливає контракт у червні і він перейде в каталонський клуб на правах вільного агента.

"Блаугранас" гарантували німцю угоду на три роки. Гюндоган оголосить про своє майбутнє після фіналу Ліги чемпіонів з Інтером, який відбудеться 10 червня.

32-річний гравець втратить у фінансах, але отримає гарантію про завершення професійної кар'єри у Барселоні.

Раніше Манчестер Сіті запропонував Гюндогану продовжити контракт.

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