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Барселона домовилася про контракт з хавбеком Манчестер Сіті Гюндоганом

У хавбека спливає контракт у червні
Сьогодні 16:53 231 0
Барселона домовилася про контракт з хавбеком Манчестер Сіті Гюндоганом
Фото: Getty Images
#Барселона, #Гюндоган, #Манчестер Сіті

Джерело - Sport.es.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган близький до переходу в Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

У хавбека спливає контракт у червні і він перейде в каталонський клуб на правах вільного агента.

"Блаугранас" гарантували німцю угоду на три роки. Гюндоган оголосить про своє майбутнє після фіналу Ліги чемпіонів з Інтером, який відбудеться 10 червня.

32-річний гравець втратить у фінансах, але отримає гарантію про завершення професійної кар'єри у Барселоні.

Раніше Манчестер Сіті запропонував Гюндогану продовжити контракт.

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