Фанат Рівер Плейта загинув під час матчу з Дефенсою і Хустією

Клуб повідомив, що насильства чи втручання третіх осіб не було

Джерело - ESPN.

Матч чемпіонату Аргентини між Рівер Плейт та Дефенса і Хустісія не дограли через смерть фаната на трибунах.

Про це повідомляє ESPN.

Матч зупинили на 26-й хвилині, коли вболівальник впав з верхнього ярусу домашнього стадіону Рівер Плейт. Людей з арени одразу ж евакуювали, лікарі констатували смерть особи, яка впала.

Клуб повідомив, що насильства чи втручання третіх осіб не було.

Органи безпеки та фіскальний підрозділ, який спеціалізується на масових заходах, розпочали розслідування та закрили трибуну на 24 години для отримання доказів.

Нагадаємо, Бока Хуніорс та Рівер Плейт боряться за Гомеса.

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