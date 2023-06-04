Шахтар зіграє з Ворсклою, Динамо - з Металістом 1925: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4-го червня, відбудуться заключні матчі української Прем'єр-ліги сезону 2022/2023.
Чемпіонат України - УПЛ
30 тур, 04 червня
15:00 Верес - Інгулець
15:00 Ворскла - Шахтар
15:00 Дніпро-1 - Кривбас
15:00 Колос - Львів
15:00 Металіст - Чорноморець
15:00 Металіст 1925 - Динамо Київ
15:00 Минай - Зоря
15:00 Рух - Олександрія
Нагадаємо, новий сезон в УПЛ може розпочатись наприкінці липня.
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