Шахтар зіграє з Ворсклою, Динамо - з Металістом 1925: розклад матчів УПЛ

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#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4-го червня, відбудуться заключні матчі української Прем'єр-ліги сезону 2022/2023.

Чемпіонат України - УПЛ
30 тур, 04 червня

15:00 Верес - Інгулець

15:00 Ворскла - Шахтар

15:00 Дніпро-1 - Кривбас

15:00 Колос - Львів

15:00 Металіст - Чорноморець

15:00 Металіст 1925 - Динамо Київ

15:00 Минай - Зоря

15:00 Рух - Олександрія

Нагадаємо, новий сезон в УПЛ може розпочатись наприкінці липня.

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