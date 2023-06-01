Новий сезон в УПЛ може розпочатись наприкінці липня

Поки що найімовірнішою базовою датою 1-го туру є 22 липня

Старт чемпіонату України сезону-2023/24 заплановано на третю декаду липня.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Поки що найімовірнішою базовою датою 1-го туру є 22 липня. Наразі всі клуби УПЛ отримали план-календар сезону і ведуть його узгодження. Принципових розбіжностей щодо термінів початку наступного сезону немає.

У майбутньому національному сезоні заплановано і проведення Кубка України. Матч за Суперкубок України 2023 року проводити не планується.

Напередодні Шахтар отримав чемпіонський кубок УПЛ.

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