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Новий сезон в УПЛ може розпочатись наприкінці липня

Поки що найімовірнішою базовою датою 1-го туру є 22 липня
Сьогодні 23:21 240 0
Новий сезон в УПЛ може розпочатись наприкінці липня
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Старт чемпіонату України сезону-2023/24 заплановано на третю декаду липня.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Поки що найімовірнішою базовою датою 1-го туру є 22 липня. Наразі всі клуби УПЛ отримали план-календар сезону і ведуть його узгодження. Принципових розбіжностей щодо термінів початку наступного сезону немає.

У майбутньому національному сезоні заплановано і проведення Кубка України. Матч за Суперкубок України 2023 року проводити не планується.

Напередодні Шахтар отримав чемпіонський кубок УПЛ.

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