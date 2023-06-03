Перед фіналом Кубка Шотландії організатори влаштували ефектне фаєр-шоу

Британці вміють робити красиво

Джерело - Чемпіон.

Перед початком фіналу Кубка Шотландії, в якому зустрілись чинний чемпіон країни Селтік та команда Чемпіоншипа (другого за рангом дивізіону чемпіонату Шотландії) Інвернесс Каледоніан Тісл, організатори влаштували ефектне фаєр-шоу.

Яскравий момент під час виходу команд на поле зафільмували, працюючи на цьому матчі, кореспонденти Чемпіона - Владислава та Максим Розенки.

Відео

Додамо, що перемогу в зустрічі здобув Селтік із рахунком 3:1. За "кельтів" забивали Фурухасі, Абада та Жота.

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