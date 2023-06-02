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Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією

Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 17:07 3166 0
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією

Джерело - Чемпіон.

3 червня в Глазго на Хемпден Парк відбудеться фінал Кубка Шотландії, у якому зіграє чинний чемпіон країни Селтік та представник Чемпіоншипу (другого за силою дивізіону Шотландії) Inverness Caledonian Thistle. Рейнджерс, який у тогорічному фіналі переміг Гарт оф Мідлотіан з рахунком 2:0, наприкінці квітня поступився Селтіку 0:1 у півфіналі цьогорічного розіграшу турніру.

Кубок Шотландії вважається найстарішим турніром в історії після Кубка Англії. Перший матч Кубка Шотландії відбувся 150 років тому, 18 жовтня 1873 року. Загалом тоді у змаганнях взяли участь 16 команд, три з яких (Дамбартон, Кілмарнок і Квінз Парк) виступають й зараз. На відміну від Кубка Англії, оригінальний трофей все ще вручається переможцям матчів та рахується найстарішим національним футбольним трофеєм у світі (у Кубку Англії вручають не оригінальний трофей, а репліку).

10 перемог Квінз Парк у 19-му столітті

У перші роки у змаганнях домінував клуб Квінз Парк, який вигравав фінал 10 разів (!) за перші двадцять років. Останню перемогу "Павуки" здобули 130 років тому, в 1893 році. Квінз Парк все ще посідає третє місце серед найуспішніших клубів в історії турніру.

Перші два місця займають Селтік та Рейнджерс, які разом виграли майже половину Кубків Шотландії та більше разів, ніж будь-який інший клуб, посідали друге місце, зазнавши по 18 поразок у фіналі. Найуспішнішим клубом за кількістю перемог і виступів у фіналі є Селтік з 40 перемогами з 59 (свій 59-й фінал кельти зіграють, нагадаємо, 3 червня і мають всі шанси поліпшити статистику).

Рекорди

В 1885 році був зафіксована рекордна перемога на турнірі, коли Арброт переміг Бон Аккорд з рахунком 36:0. Джон Петрі, нападник переможців, забив 13 голів, що й в 2023-му залишається рекордом для професійного футболу на території Великої Британії. Гру було визнано найрезультативнішим професійним футбольним матчем в історії.

У 1937 році на стадіоні Гемпден-Парк пройшов фінальний матч Кубка Шотландії, що став найвідвідуванішим за всю історію проведення футбольних поєдинків у Європі: на нього прийшло понад 147 тисяч осіб (!).

War Cup

Між 1914 та 1919 роками Кубок Шотландії не розігрувався через Першу світову війну. Так було й під час Другої світової війни з 1939 до 1945 року. Однак у 1940 році було організовано тимчасовий футбольний конкурс – War Cup Emergency Scottish.

Вони вже не зіграють

За історію існування змагання у фінал вийшли 34 клуби, 25 з яких підняли кубок як переможці. Серед них є кілька клубів, які припинили свою діяльність, зокрема Вейл оф Левен, який тричі вигравав, Рентон, Терд Ланарк і Сент-Бернардс. 

Фото scottishfa.co.uk

Владислава Розенко, Чемпіон

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