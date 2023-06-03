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Реал підтвердив відхід Асенсіо

Марко Асенсіо стане вільним агентом
Сьогодні 15:08 122 0
Реал підтвердив відхід Асенсіо
Фото - gettyimages
#Асенсіо, #Реал Мадрид

Джерело - realmadrid.com.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо залишить клуб влітку.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Гравець піде з команди після закінчення сезону. Його контракт діє до 30 червня, після чого він стане вільним агентом.

27-річний іспанець виступав за Реал з 2014 року, за цей час він забив 61 гол та віддав 32 результативні передачі у 285 матчах.

Разом з командою він завоював 17 трофеїв: 3 Ліги чемпіонів, 4 клубних чемпіонати світу, 3 Суперкубуки УЄФА, 3 перемоги у чемпіонаті Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 3 Суперкубки країни.

Раніше повідомлялося, що Асенсіо може перейти у ПСЖ.

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