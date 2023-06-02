Джерело - Чемпіон.
Вінгер мадридського Реала Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Перехід відбудеться на правах вільного агента.
27-річний іспанець підпише контракт до 2027 року.
Зарплата футболіста складатиме 8 мільйонів євро на рік.
More details about #Asensio’s deal with #PSG: he will sign a contract until 2027 (€8M/year). #transfers https://t.co/15oqrtE3fk— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2023
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