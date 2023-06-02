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Асенсіо близький до переходу в ПСЖ

Іспанець підпише контракт з парижанами до 2023 року
Сьогодні 08:53 276 0
Асенсіо близький до переходу в ПСЖ
Фото: AFP
#Асенсіо, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мадридського Реала Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

27-річний іспанець підпише контракт до 2027 року.

Зарплата футболіста складатиме 8 мільйонів євро на рік.

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