Вінгер мадридського Реала Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

27-річний іспанець підпише контракт до 2027 року.

Зарплата футболіста складатиме 8 мільйонів євро на рік.

