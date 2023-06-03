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Відбулося жеребкування плей-оф за право участі в УПЛ в сезоні-2023/24

Сьогодні 07:20 221 0
Відбулося жеребкування плей-оф за право участі в УПЛ в сезоні-2023/24

Джерело - УПЛ.

В УАФ було проведено жеребкування, за підсумками якого стали відомі пари команд, які братимуть участь у плей-оф за право зіграти в УПЛ у сезоні-2023/24.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Згідно з регламентом, у плей-оф братимуть участь 13-та та 14-та команди УПЛ, а також третя та четверта команди Першої ліги, в якій сезон уже завершився.

Третє місце у другому за силою українському дивізіоні посів черкаський ЛНЗ, а за ним розташувався запорізький Металург.

Плей-оф за право зіграти в УПЛ сезону-2023/24:

Перші матчі. Субота, 10 червня

  • 14-а команда УПЛ - ЛНЗ (Черкаси)
  • Металург (Запоріжжя) - 13-а команда УПЛ

Матчі-відповіді. Середа, 14 червня

  • ЛНЗ (Черкаси) - 14-а команда УПЛ
  • 13-а команда УПЛ - Металург (Запоріжжя)

Також наголошується, що якщо до складу національної та/або молодіжної збірної України будуть викликані гравці команд-учасниць, матчі плей-оф відбудуться 8 та 12 червня.

Нагадаємо, що сезон в Українській Прем'єр-лізі завершиться у неділю, 4 червня. Усі матчі 30-го туру пройдуть одночасно - о 15:00.

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