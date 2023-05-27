ЛНЗ та Металург зіграють у стикових матчах за вихід до УПЛ

Завершився сезон Першої ліги України 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Завершився останній тур Першої ліги України в рамках групи за підвищення у класі, за підсумками якого став відомим не лише чемпіон, а й учасники стикових матчів за право вийти до УПЛ.

Попри поразку від житомирського Полісся з рахунком 1:2, ЛНЗ Черкаси фінішував на третій сходинці та забезпечив собі місце у стиках.

На четвертому рядку фінішував запорізький Металург, який зіграв унічию з тернопільською Нивою 1:1 і також потрапив у стикові матчі за право виступити наступного сезону в українській Прем'єр-лізі.

Напряму в УПЛ вийшли Полісся (32 очки, перше місце) та Оболонь (29 очок, друга позиція).

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