Гвардіола: Манчестер Юнайтед отримав виняткового тренера

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерікт тен Гаг заслужив на похвалу за перший сезон на чолі "червоних дияволів".

Про це розповів наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Я знаю по собі, що перший сезон в АПЛ не буває простим. Це визначає справді хорошого тренера.

Він представляє нашу професію найкращим чином. Не можу сказати, що ми з ним друзі, тому що ми не часто спілкуємося. Але я думаю, що Манчестер Юнайтед отримав виняткового тренера на багато, багато років", - розповів Гвардіола.