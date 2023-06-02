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Гвардіола: Манчестер Юнайтед отримав виняткового тренера

Гвардіола відзначив внесок тен Гага у розвиток Манчестер Юнайтед.
Сьогодні 19:54 279 0
Гвардіола: Манчестер Юнайтед отримав виняткового тренера
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерікт тен Гаг заслужив на похвалу за перший сезон на чолі "червоних дияволів".

Про це розповів наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Я знаю по собі, що перший сезон в АПЛ не буває простим. Це визначає справді хорошого тренера.

Він представляє нашу професію найкращим чином. Не можу сказати, що ми з ним друзі, тому що ми не часто спілкуємося. Але я думаю, що Манчестер Юнайтед отримав виняткового тренера на багато, багато років", - розповів Гвардіола.

Нагадаємо, що у суботу, 3 червня, відбудеться фінал кубка Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Початок о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може продати 15 гравців у літнє трансферне вікно.

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