Бєсєдін залишив Омонію

Український нападник Артем Бєсєдін залишає Омонію.

Про це повідомляє пресслужба кіпрського клубу.

Гравець належить Динамо і грав за кіпрський клуб на правах оренди.

"Із закінченням сезону закінчилася наша співпраця з Артемом Бесєдіним.Артем приєднався до Омонії в січні та зробив внесок у наш шлях до перемоги у Кубку.

Він зіграв у 15 матчах і забив 1 гол. Окрім свого внеску в конкурентоздатність команди, він був відданим, дисциплінованим і професійним спортсменом.

Велике спасибі Артему Бесєдіну за його внесок, бажаємо йому швидкого відновлення після травми та успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться у заяві клубу.