Бєсєдін залишив Омонію

Джерело - omonoiafc.com.cy.
Український нападник Артем Бєсєдін залишає Омонію.
Про це повідомляє пресслужба кіпрського клубу.
Гравець належить Динамо і грав за кіпрський клуб на правах оренди.
"Із закінченням сезону закінчилася наша співпраця з Артемом Бесєдіним.Артем приєднався до Омонії в січні та зробив внесок у наш шлях до перемоги у Кубку.
Він зіграв у 15 матчах і забив 1 гол. Окрім свого внеску в конкурентоздатність команди, він був відданим, дисциплінованим і професійним спортсменом.
Велике спасибі Артему Бесєдіну за його внесок, бажаємо йому швидкого відновлення після травми та успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться у заяві клубу.
27-річний українець провів 15 матчів за Омонію в усіх турнірах. В його активі 1 гол та 1 асист.
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