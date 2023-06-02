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Бєсєдін залишив Омонію

Нападник повернеться у Динамо
Сьогодні 18:55 305 0
Бєсєдін залишив Омонію
#Артем Бєсєдін, #Динамо Київ, #Омонія

Джерело - omonoiafc.com.cy.

Український нападник Артем Бєсєдін залишає Омонію.

Про це повідомляє пресслужба кіпрського клубу.

Гравець належить Динамо і грав за кіпрський клуб на правах оренди.

"Із закінченням сезону закінчилася наша співпраця з Артемом Бесєдіним.Артем приєднався до Омонії в січні та зробив внесок у наш шлях до перемоги у Кубку.

Він зіграв у 15 матчах і забив 1 гол. Окрім свого внеску в конкурентоздатність команди, він був відданим, дисциплінованим і професійним спортсменом.

Велике спасибі Артему Бесєдіну за його внесок, бажаємо йому швидкого відновлення після травми та успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться у заяві клубу.

27-річний українець провів 15 матчів за Омонію в усіх турнірах. В його активі 1 гол та 1 асист.

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