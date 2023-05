Манчестер Сіті запропонував Гюндогану продовжити контракт

Манчестер Сіті запропонував Ілкаю Гюндогану продовжити контракт, який спливає наприкінці сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Головний тренер команди Жузеп Гвардіола вважає півзахисника ключовим гравцем для свого проєкту.

Німець також отримав дуже фінансово вигідну пропозицію від Барселони. Йому пропонують контракт до 2026 року.

İlkay #Gündoğan reflecting on his future: #ManchesterCity have already offered to him the contract extension. #Guardiola considers the midfielder a key-player for his project, but Gundogan has also received a very rich bid from #Barça for a contract until 2026. #transfers