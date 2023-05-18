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Манчестер Сіті запропонував Гюндогану продовжити контракт

Німцю пропонує контракт Барселона
Вчора 22:58 211 0
Манчестер Сіті запропонував Гюндогану продовжити контракт
Фото: Getty Images
#Барселона, #Гюндоган, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті запропонував Ілкаю Гюндогану продовжити контракт, який спливає наприкінці сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Головний тренер команди Жузеп Гвардіола вважає півзахисника ключовим гравцем для свого проєкту.

Німець також отримав дуже фінансово вигідну пропозицію від Барселони. Йому пропонують контракт до 2026 року.

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