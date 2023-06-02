Головне
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:59 1658 4
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю
Сьогодні 13:17 2189 1
Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА
Сьогодні 08:41 381
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Сьогодні 07:00 626
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 1212
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1406 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1398
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15602 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 14:46 2484
Тудор вирішив залишити Марсель
Вчора 14:39 594
Прямі трансляції

Баварія визначилася з кандидатами на пост спортивного директора клубу

Основними кандидатами є Маркус Креше з Айнтрахта та Макс Еберль з РБ Лейпцига
Сьогодні 16:32 137 0
Баварія визначилася з кандидатами на пост спортивного директора клубу
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #РБ Лейпциг, #Макс Еберль, #Маркус Креше

Джерело - Sky Sports.

Баварія продовжує пошуки нового спортивного директора клубу

Про це повідомляє Sky Sport.

Основними кандидатами є Маркус Креше з Айнтрахта та Макс Еберль з РБ Лейпцига. Мюнхенці планують активізуватися наступного тижня, бо команди обох претендентів зіграють у фіналі Кубка Німеччини.

Баварія вже контактувала з Еберлем, переговорів з Креше ще не було. Якщо не вдасться запросити когось з них, Мюнхен має альтернативний варіант - Штефан Ройтер з Аугсбурга.

Раніше Баварія звільнила Кана та Саліхамиджича.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором 1802 1
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс 1406 1
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю 2189 1
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 1658 4
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його 6064
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем 1212
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6913 2
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43572
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21246
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35305 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20609
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9412 2