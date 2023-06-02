Баварія визначилася з кандидатами на пост спортивного директора клубу

Основними кандидатами є Маркус Креше з Айнтрахта та Макс Еберль з РБ Лейпцига

Джерело - Sky Sports.

Баварія продовжує пошуки нового спортивного директора клубу

Про це повідомляє Sky Sport.

Основними кандидатами є Маркус Креше з Айнтрахта та Макс Еберль з РБ Лейпцига. Мюнхенці планують активізуватися наступного тижня, бо команди обох претендентів зіграють у фіналі Кубка Німеччини.

Баварія вже контактувала з Еберлем, переговорів з Креше ще не було. Якщо не вдасться запросити когось з них, Мюнхен має альтернативний варіант - Штефан Ройтер з Аугсбурга.

Раніше Баварія звільнила Кана та Саліхамиджича.

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