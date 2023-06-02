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Головний тренер Монци Палладіно підписав новий контракт з клубом

Нова угода розрахована до кінця сезону 2023/24
Сьогодні 16:15 113 0
Головний тренер Монци Палладіно підписав новий контракт з клубом
Фото: Getty Images
#Монца, #Раффаеле Палладіно

Джерело - Чемпіон.

Монца продовжила контракт з головним тренером команди Раффаеле Палладіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода 39-річного італійця розрахована до кінця сезону 2023/24.

Раніше Ібрагімович прокоментував можливий перехід у Монцу.

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