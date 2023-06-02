Головний тренер Монци Палладіно підписав новий контракт з клубом

Джерело - Чемпіон.
Монца продовжила контракт з головним тренером команди Раффаеле Палладіно.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода 39-річного італійця розрахована до кінця сезону 2023/24.
AC Monza comunica che Raffaele Palladino ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024 📝⚪🔴 #ACMonza #Monza #Palladino pic.twitter.com/iAL7VduAFm— AC Monza (@ACMonza) June 2, 2023
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