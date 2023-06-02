Кривбас продовжив контракти з Рябовим та Задеракою

Термін дії угод обох гравців пролонговано ще на рік

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Кривбас продовжив контракти з двома півзахисниками команди - В’ячеславом Рябовим та Максимом Задеракою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін дії угод обох гравців пролонговано ще на рік.

Максим перейшов до криворізького клубу влітку 2022 року, а В’ячеслав пройшов з командою шлях від Другої до Прем’єр-ліги.

Раніше Сарнавський відмовився продовжувати контракт із Кривбасом.

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