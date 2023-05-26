Сарнавський відмовився продовжувати контракт із Кривбасом

Джерело - sportarena.com.
Воротар Кривбасу Богдан Сарнавський влітку покине клуб.
Про це повідомляє Sport Arena.
28-річний голкіпер відмовився продовжувати контракт із криворізьким клубом і влітку стане вільним агентом.
Сарнавський підписав із Кривбасом однорічний контракт влітку 2022 року. Раніше він виступав за команду із Кривого Рогу на правах оренди з Дніпра-1.
У поточному сезоні Сарнавський зіграв у 17 матчах за Кривбас, пропустивши 23 м’ячі. У весняній частині чемпіонату України Богдан втратив статус основного воротаря команди та останні шість поєдинків провів на лаві запасних.
Кривбас посідає сьоме місце у чемпіонаті України. Наступний матч команда Юрія Вернидуба проведе 29 травня проти Металіста 1925.
Раніше Кривбас розібрався з Металістом у 28 турі УПЛ.
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