Сарнавський відмовився продовжувати контракт із Кривбасом

Голкіпер влітку стане вільним агентом

Воротар Кривбасу Богдан Сарнавський влітку покине клуб.

Про це повідомляє Sport Arena.

28-річний голкіпер відмовився продовжувати контракт із криворізьким клубом і влітку стане вільним агентом.

Сарнавський підписав із Кривбасом однорічний контракт влітку 2022 року. Раніше він виступав за команду із Кривого Рогу на правах оренди з Дніпра-1.

У поточному сезоні Сарнавський зіграв у 17 матчах за Кривбас, пропустивши 23 м’ячі. У весняній частині чемпіонату України Богдан втратив статус основного воротаря команди та останні шість поєдинків провів на лаві запасних.

Кривбас посідає сьоме місце у чемпіонаті України. Наступний матч команда Юрія Вернидуба проведе 29 травня проти Металіста 1925.

Раніше Кривбас розібрався з Металістом у 28 турі УПЛ.

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