Асенсіо прийняв рішення щодо свого майбутнього в Реалі

Вінгер Реала Марко Асенсіо не збирається продовжувати контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанець покине "вершкових" влітку в якості вільного агента.

З Асенсіо вже зв'язувалися кілька клубів з АПЛ, а також ПСЖ.

Marco Asensio will assess his options as free agent very soon, the intention is to plan for the next move in the coming weeks after contacts with PL clubs and PSG. 🚨⚪️🇪🇸 #transfers



Asensio will communicate his decision to leave Real Madrid as free agent soon. pic.twitter.com/cbYEvYZ41i