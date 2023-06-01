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Марчиняка можуть відсторонити від фіналу ЛЧ через участь у заході ультраправого політика

Сьогодні 23:42 191 0
Марчиняка можуть відсторонити від фіналу ЛЧ через участь у заході ультраправого політика
Фото: Getty Images

Джерело - Sky Sport Italia.

Польський арбітр Шимон Марчиняк може бути відсторонений від роботи на фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Це пов'язано з участю цього судді у заході, який організував ультраправий політик Славомир Метцен, лідер партії Нова надія. Він відомий гомофобними і антисемітськими висловлюваннями.

Рішення буде прийняте завтра. УЄФА серйозно розглядає цю справу. Організація попросила арбітра терміново пояснити ситуацію.

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