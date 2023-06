Модрич відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії і залишиться в Реалі

Півзахисник Реала Лука Модрич погодився продовжити контракт з Реалом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Хорват відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.

Новий контракт Модрича з Реалом буде розрахований до 2024 року.

🚨⚪️🇸🇦 Luka Modrić has not accepted any proposal from Saudi and he has no intention to do so. The plan is to stay at Real Madrid.



Modrić has already agreed to new deal until 2024 weeks ago — as he wants to continue at Real Madrid.



No changes after Bellingham deal. pic.twitter.com/IA0XTXn6NC