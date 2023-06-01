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Модрич відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії і залишиться в Реалі

Новий контракт Модрича з Реалом буде розрахований до 2024 року
Сьогодні 20:01 209 0
Модрич відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії і залишиться в Реалі
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Лука Модрич погодився продовжити контракт з Реалом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Хорват відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.

  Актуально: Реал знайшов заміну Модричу і Кроосу

Новий контракт Модрича з Реалом буде розрахований до 2024 року.

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