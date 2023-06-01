Модрич відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії і залишиться в Реалі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Лука Модрич погодився продовжити контракт з Реалом.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Хорват відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.
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Новий контракт Модрича з Реалом буде розрахований до 2024 року.
🚨⚪️🇸🇦 Luka Modrić has not accepted any proposal from Saudi and he has no intention to do so. The plan is to stay at Real Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023
Modrić has already agreed to new deal until 2024 weeks ago — as he wants to continue at Real Madrid.
No changes after Bellingham deal. pic.twitter.com/IA0XTXn6NC
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