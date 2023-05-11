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Реал знайшов заміну Модричу і Кроосу

Мадридський клуб хоче підписати Кімміха
Сьогодні 21:55 250 0
Реал знайшов заміну Модричу і Кроосу
#Баварія, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Ветеранський вік Луки Модрича і Тоні Крооса змушує керівництво Реала вже зараз думати про заміну для багаторічних лідерів півзахисту команди. 

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Обидва, найімовірніше, покинуть клуб влітку 2024 року.

Реал планує підписати півзахисника Баварії Йозуа Кімміха. Його контракт розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 80 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку 28-річного хавбека збірної Німеччини 6 голів і 11 асистів у 44 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Реал може придбати вінгера Лейпцига.

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