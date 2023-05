Реал знайшов заміну Модричу і Кроосу

Ветеранський вік Луки Модрича і Тоні Крооса змушує керівництво Реала вже зараз думати про заміну для багаторічних лідерів півзахисту команди.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Обидва, найімовірніше, покинуть клуб влітку 2024 року.

Реал планує підписати півзахисника Баварії Йозуа Кімміха. Його контракт розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість оцінюється у 80 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку 28-річного хавбека збірної Німеччини 6 голів і 11 асистів у 44 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Kimmich is open to the idea of a move abroad at some point. If so, he would only move to an absolute top club with chances of winning the Champions League [@kessler_philipp, @mano_bonke]