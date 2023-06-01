Маунт узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт погодив умови особистого контракту із Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуби ще мають домовитися про суму трансферу. Головний тренер Червоних дияволів Ерік тен Хаг наполягає на угоді та бажає завершити її якнайшвидше.

Контракт 24-річного хавбека із Синіми спливає влітку 2024 року. Нинішнього сезону Мейсон провів 35 матчів за Челсі. Маунт не виходив на поле з квітня через травму підколінного сухожилля.

Раніше повідомлялося, що Маунт зацікавлений у трансфері в Баварію.