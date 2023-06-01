Головне
Севілья у серії пенальті переграла Рому та виграла Лігу Європи
Сьогодні 01:04 1282
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 10:59 263593 5
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Сьогодні 10:55 1671 1
1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:04 723
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 01:55 2919
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. Як це було
Сьогодні 01:04 4999
Збірна України здолала Хорватію у Золотій Євролізі
Вчора 21:52 1058
Хіт переграв Ураган і виграв чемпіонат України з футзалу
Вчора 18:28 454
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Вчора 17:34 5126 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Вчора 16:27 7517
Прямі трансляції

Маунт узгодив контракт з Манчестер Юнайтед

Маунт узгодив контракт з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 13:24 235 0
Маунт узгодив контракт з Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Мейсон Маунт

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт погодив умови особистого контракту із Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуби ще мають домовитися про суму трансферу. Головний тренер Червоних дияволів Ерік тен Хаг наполягає на угоді та бажає завершити її якнайшвидше.

Контракт 24-річного хавбека із Синіми спливає влітку 2024 року. Нинішнього сезону Мейсон провів 35 матчів за Челсі. Маунт не виходив на поле з квітня через травму підколінного сухожилля.

Раніше повідомлялося, що Маунт зацікавлений у трансфері в Баварію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: відео голів і огляд матчу Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: відео голів і огляд матчу 2919
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 263593 5
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 7517
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 3378
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга 5126 1
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. Як це було Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 1:1. Як це було 4999
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26749
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24298
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 30414
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56436
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 71013
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31352