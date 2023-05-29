Головне
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Сьогодні 16:56 1536
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 18:09 401 1
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Сьогодні 15:11 324
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:52 920
Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 14:10 523
Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів
Сьогодні 14:10 448 1
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 12:15 54604
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200
Сьогодні 11:28 293012 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:49 18024
29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська
Сьогодні 09:43 2536 2
Прямі трансляції

Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря

При цьому менеджер хоче, щоб гравець залишився у клубі
Сьогодні 16:26 302 0
Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря
#Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Рауль Гонсалес, який тренує Кастілью, попросив Реал не викуповувати контракт Вінісіуса Тобіаса у Шахтаря. 

Про це повідомляє Defense Central.

Менеджер хоче, щоб клуби домовилися про продовження оренди ще на сезон. Поточна оренда закінчується 30 червня.

Останнім часом Тобіас випав з основної обойми молодіжної команди Реала і поступився місцем на фланзі іншому гравцю. У зв'язку з цим клуб запросив у Рауля інформацію про гравця, і той сказав, що футболіста не варто викуповувати за підсумками сезону оренди.

При цьому фахівець вважає, що оренду варто продовжити, щоб побачити, чи прогресує футболіст.

Цього сезону Тобіас провів за молодіжні команди Реала 40 матчів і віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 18-річного бразильця у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе знову хоче перейти у Реал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18024
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці 78398
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 10612
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 54604
Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні 6572
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 293012 3
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46917 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36018
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29919
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110909
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44227
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4966