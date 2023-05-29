Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря

При цьому менеджер хоче, щоб гравець залишився у клубі

Рауль Гонсалес, який тренує Кастілью, попросив Реал не викуповувати контракт Вінісіуса Тобіаса у Шахтаря.

Про це повідомляє Defense Central.

Менеджер хоче, щоб клуби домовилися про продовження оренди ще на сезон. Поточна оренда закінчується 30 червня.

Останнім часом Тобіас випав з основної обойми молодіжної команди Реала і поступився місцем на фланзі іншому гравцю. У зв'язку з цим клуб запросив у Рауля інформацію про гравця, і той сказав, що футболіста не варто викуповувати за підсумками сезону оренди.

При цьому фахівець вважає, що оренду варто продовжити, щоб побачити, чи прогресує футболіст.

Цього сезону Тобіас провів за молодіжні команди Реала 40 матчів і віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 18-річного бразильця у 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе знову хоче перейти у Реал.