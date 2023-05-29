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Марсель запропонував Тудору покращений контракт

Тудор може залишитися у Марселі
Сьогодні 14:45 221 0
Марсель запропонував Тудору покращений контракт
Фото - gettyimages
#Марсель, #Ігор Тудор

Джерело - tribuna.com.

Марсель запропонував головному тренеру Ігору Тудору новий контракт на покращених умовах.

Про це повідомляє Get French Football News.

Хорватський фахівець поки не відповів на ініціативу керівництва клубу. Раніше була інформація, що він налаштований покинути команду влітку попри те, що його чинна угода розрахована ще на рік.

Відзначимо, що у  призначенні Тудора вже зацікавлений Ювентус.

Марсель поточний розіграш Ліги 1 завершить на третій позиції та наступного сезону виступатиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше Марсель з Маліновським поступився Бресту.

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