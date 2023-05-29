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Мбаппе: Я залишусь у ПСЖ

Кіліан Мбаппе прокоментував своє майбутнє у ПСЖ
Сьогодні 10:45 329 0
Мбаппе: Я залишусь у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не планує змінювати клуб влітку.

Про це розповів сам футболіст.

"Немає новин про моє майбутнє? Я дуже щасливий у ПСЖ і дуже задоволений своїм вибором бути частиною цього проєкту. Я буду у ПСЖ у наступному сезоні", - сказав Мбаппе.

24-річний нападник у поточному сезоні провів 42 матчі за ПСЖ, забив 40 голів та віддав 10 результативних передач. Його контракт діє до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе знову хоче перейти у Реал.

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