Мбаппе: Я залишусь у ПСЖ

Кіліан Мбаппе прокоментував своє майбутнє у ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не планує змінювати клуб влітку.

Про це розповів сам футболіст.

"Немає новин про моє майбутнє? Я дуже щасливий у ПСЖ і дуже задоволений своїм вибором бути частиною цього проєкту. Я буду у ПСЖ у наступному сезоні", - сказав Мбаппе.

24-річний нападник у поточному сезоні провів 42 матчі за ПСЖ, забив 40 голів та віддав 10 результативних передач. Його контракт діє до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе знову хоче перейти у Реал.

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