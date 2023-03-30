Маунт зацікавлений у трансфері в Баварію

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Челсі Мейсон Маунт готовий прийняти пропозицію Баварії, якщо вона поступить влітку.
Про це повідомляє The Guardian.
Раніше була інформація, що у возз’єднанні з 24-річним футболістом зацікавлений головний тренер мюнхенців Томас Тухель. Сам англієць теж не проти приєднатися до екскоуча у новому клубі.
Чинний контракт Маунта розрахований до літа 2024 року. Він поки не зміг домовитись з лондонцями про пролонгацію угоди.
Челсі хоче заробити на Мейсоні мінімум 50 мільйонів фунтів. У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може підписати Маунта.