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Маунт зацікавлений у трансфері в Баварію

Мейсон Маунт влітку може змінити клуб
Сьогодні 18:58 200 0
Маунт зацікавлений у трансфері в Баварію
#Баварія, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Мейсон Маунт

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт готовий прийняти пропозицію Баварії, якщо вона поступить влітку.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше була інформація, що у возз’єднанні з 24-річним футболістом зацікавлений головний тренер мюнхенців Томас Тухель. Сам англієць теж не проти приєднатися до екскоуча у новому клубі.

Чинний контракт Маунта розрахований до літа 2024 року. Він поки не зміг домовитись з лондонцями про пролонгацію угоди.

Челсі хоче заробити на Мейсоні мінімум 50 мільйонів фунтів.  У нинішньому сезоні Маунт провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може підписати Маунта.

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