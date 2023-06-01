УЄФА планує ввести у футболі стелю зарплат і ліміт на трансфери

УЄФА має намір впровадити глобальні зміни у футболі.

В УЄФА розробляють новий фінансовий план, згідно з яким планується ввести ліміт на витрати на трансфери за один сезон і стелю зарплат.

Про це повідомляє видання The Times.

Суми, які дозволятиметься клубам витрачати на переходи і заробітні плати гравців, наразі не уточнюються.

Ця ідея в УЄФА виникла після того, як провідні неанглійські клуби висловилися проти впровадження нових правил фінансової стійкості, згідно з якими команди зможуть витрачати не більше ніж 90% від своїх доходів, пославшись на те, що це грає на руку тільки колективам з АПЛ, створюючи нерівні умови.

Для того, щоб план було затверджено, необхідно отримати "зелене світло" від ЄС, Асоціації європейських клубів, європейських ліг і профспілки футболістів.

Раніше повідомлялося, що УЄФА допустить Жирону до єврокубків, незважаючи на спільних власників з Манчестер Сіті.