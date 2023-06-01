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Наполі знову контактував з Нагельсманном

Наполі у пошуках нового головного тренера
Сьогодні 11:58 179 0
Наполі знову контактував з Нагельсманном
Фото - gettyimages
#Наполі, #Юліан Нагельсманн

Джерело - tribuna.com.

Представники Наполі знову контактували з німецьким тренером Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

Це трапилося після того, як у клубу виникли труднощі у перемовинах з Луїсом Енріке – іспанець хоче працювати в АПЛ.

Також зазначається, що неаполітанці розмовляли ще з Тіаго Моттою.

Президент Ауреліо де Лаурентіс при цьому вважає Нагельсманна кращим варіантом.

Раніше президент Наполі підтвердив відхід Спаллетті.

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