Наполі знову контактував з Нагельсманном

Наполі у пошуках нового головного тренера

Представники Наполі знову контактували з німецьким тренером Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

Це трапилося після того, як у клубу виникли труднощі у перемовинах з Луїсом Енріке – іспанець хоче працювати в АПЛ.

Також зазначається, що неаполітанці розмовляли ще з Тіаго Моттою.

Президент Ауреліо де Лаурентіс при цьому вважає Нагельсманна кращим варіантом.

Раніше президент Наполі підтвердив відхід Спаллетті.

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