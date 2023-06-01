Наполі знову контактував з Нагельсманном

Джерело - tribuna.com.
Представники Наполі знову контактували з німецьким тренером Юліаном Нагельсманном.
Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.
Це трапилося після того, як у клубу виникли труднощі у перемовинах з Луїсом Енріке – іспанець хоче працювати в АПЛ.
Також зазначається, що неаполітанці розмовляли ще з Тіаго Моттою.
Президент Ауреліо де Лаурентіс при цьому вважає Нагельсманна кращим варіантом.
Раніше президент Наполі підтвердив відхід Спаллетті.
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