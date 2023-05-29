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Президент Наполі підтвердив відхід Спаллетті

64-річний італійський фахівець візьме паузу на рік
Сьогодні 08:54 214 0
Президент Наполі підтвердив відхід Спаллетті
Фото - gettyimages
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спаллетті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті не тренуватиме Наполі наступного сезону, з яким виграв Серію А 2022/23.

Про це повідомив президент італійського клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Так, Спаллетті сказав мені, що він хотів би взяти відпустку на рік. Хіба я міг сказати йому "ні"? Він дав мені багато чого, і я йому вдячний. Він прийшов до мене і сказав, що виклався на повну, що коло замкнулося", – сказав Деа Лаурентіс.

Коуч працюватиме з командою ще як мінімум один сезон (2024/25). Головним фаворитам на заміну Спаллетті є Луїс Енріке.

Спаллетті працює у Наполі з 2021 року. За цей час команда під його керівництвом провела 95 матчів, з яких виграла 61, програла 18 та 16 білі зіграні внічию. Єдиний трофей із неаполітанцями – скудетто 2022/23.

Раніше Наполі визначився з можливими кандидатами на заміну Спаллетті.

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