Директор Олександрії: Можливо, це була таємниця, а Маркевич проговорився

Дмитро Китаєв прокоментував інформацію про відхід тренера Володимира Єзерського до Карпат

В Олександрії не знають нічого про відхід тренера Володимира Єзерського до Карпат.

Про це розповів директор Олександрії Дмитро Китаєв.

"Наш тренерський штаб працює і зараз не йдеться, що нас хтось залишає. До нас із Карпат ніхто не звертався. Єзерський також нічого не говорив. Можливо, він уже домовився з Карпатами та захоче розірвати контракт. Можливо, це була таємниця, а Маркевич проговорився", – сказав Китаєв.

Нагадаємо, Єзерський входив до тренерського штабу Мирона Маркевича у Дніпрі з 2014 по 2016 рік. Дніпровська команда вийшла у фінал Ліги Європи у сезоні 2014/15.

Раніше повідомлялося, що Маркевич приходить у Карпати під трирічний проєкт.