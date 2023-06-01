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Директор Олександрії: Можливо, це була таємниця, а Маркевич проговорився

Дмитро Китаєв прокоментував інформацію про відхід тренера Володимира Єзерського до Карпат
Сьогодні 12:11 493 0
Директор Олександрії: Можливо, це була таємниця, а Маркевич проговорився
#Карпати, #Олександрія, #Мирон Маркевич, #Володимир Єзерський

Джерело - ukrfootball.ua.

В Олександрії не знають нічого про відхід тренера Володимира Єзерського до Карпат.

Про це розповів директор Олександрії Дмитро Китаєв.

"Наш тренерський штаб працює і зараз не йдеться, що нас хтось залишає. До нас із Карпат ніхто не звертався. Єзерський також нічого не говорив. Можливо, він уже домовився з Карпатами та захоче розірвати контракт. Можливо, це була таємниця, а Маркевич проговорився", – сказав Китаєв.

Нагадаємо, Єзерський входив до тренерського штабу Мирона Маркевича у Дніпрі з 2014 по 2016 рік. Дніпровська команда вийшла у фінал Ліги Європи у сезоні 2014/15.

Раніше повідомлялося, що Маркевич приходить у Карпати під трирічний проєкт.

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