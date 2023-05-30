Маркевич приходить у Карпати під трирічний проєкт

72-річний фахівець готовий відновити тренерську кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Карпати близькі до підписання контракту з 72-річним тренером Мироном Маркевичем.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

Повідомляється, що під іменитого наставника львівський клуб приготував трирічний проєкт з хорошим фінансуванням, а першою метою буде вихід до УПЛ.

Вацко повідомив, що Маркевич йому говорив про бажання повернутися до роботи, але повернення відбудеться лише у разі появи хорошого довгострокового проєкту. Карпати, окрім фінансування, нададуть хороші умови роботи – влітку під Львовом має відкритися нова тренувальна база клубу.

Нинішнього сезону Першої ліги команда Андрія Тлумака не зуміла виконати завдання підвищення у класі.