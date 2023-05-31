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Палкін розповів за яких умов Шахтар міг би увійти до десятки найкращих клубів Європи

Гендиректор Шахтаря розповів, як війна вплинула на донецький клуб
Сьогодні 21:24 210 0
Палкін розповів за яких умов Шахтар міг би увійти до десятки найкращих клубів Європи
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар входив би до десятки найкращих клубів Європи, якби росія не вторглася б в Україну в 2014-у році.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Ми закінчили 13-й рік, сезон 12/13, у нас середня відвідуваність Донбас Арени у чемпіонаті України - 42 тисячі. За великим рахунком, це найкращий показник Східної Європи загалом. Люди ж не приходитимуть просто дивитися на те, що нецікаво. Їм було цікаво бути на Донбас-Арені, цікаво дивитися, що відбувалося на полі, бути учасниками цього.

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Якби нічого не сталося, Шахтар сьогодні входив би як мінімум до десятки найсильніших клубів Європи. Ми реально йшли лише нагору, все виходило. А коли в тебе на стадіоні по 42 тисячі, а коли єврокубки - по 54 тисячі, інший світ загалом.

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Дивлюся зараз відео тих часів, коли у нас були єврокубки, помаранчево-чорний стадіон - таке враження, що це минуле життя якесь. І коли в тебе така підтримка, природно, хочеться вкладатися у футбол, займатися ним, краще ставати щодня. Стимул величезний. Ми йшли як ракета уверх", - сказав Палкін.

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